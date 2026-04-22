Трамп может применить против Ирана оружие, «о котором никто не знает»

Политолог Владимир Шаповалов считает, что США могут применить «секретные бомбы» после срыва переговоров с Ираном. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но встречи ни к чему не привели. США и Иран собирались провести второй раунд до 22 апреля - в этот день истекал срок прекращения огня, установленного президентом Дональдом Трампом.

В СМИ появлялась противоречивая информация о позиции Ирана. В итоге второй раунд переговоров так и не состоялся. Однако Трамп продлил режим прекращения огня «на неопределенный срок». По его словам, США решили дать «фрагментированным» властям Ирана больше времени для выработки единой позиции.

Иранские СМИ сообщили, что Тегеран не просил продлить режим прекращения огня. В иранском парламенте заявили, что слова Трампа не имеют большого веса. Представитель парламента назвал заявления США «уловкой с целью выиграть время для внезапного удара».

«Применят ли США ядерное оружие? Пока нет уверенности в том, что они всё-таки готовы на крайние средства», - так ситуацию прокомментировал Шаповалов.

По мнению политолога, в ближайшее время США будут сочетать «определённые военные действия» с информационными вбросами и попытками навязать Ирану переговоры. Он допустил, что Пентагон может применить «секретное оружие», о котором ранее говорил Трамп.

На Западе оценили вероятность ядерного удара Израиля по Ирану

«Видимо, это нас ждёт - я говорю о тех самых «лучших в мире бомбах», о которых говорил Трамп и которые припасены», - заключил Шаповалов.

Десятого апреля Трамп сказал, что США обладают «самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает».