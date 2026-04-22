В Европе раскрыли, как Трамп тянет время в конфликте с Ираном

Всё указывало на бурю, но президент США Дональд Трамп снова пошел на попятную, пишет немецкий таблоид Bild. Трамп продлил режим прекращения огня, истекавший 22 апреля, «на неопределенный срок».

По словам Трампа, по просьбе Пакистана, выступающего посредником на переговорах, «фрагментированному режиму» в Иране (как выразился Трамп в своем посте) будет предоставлено больше времени для выработки единой позиции.

Иранские СМИ сообщили, что Тегеран не просил продлить режим прекращения огня. В иранском парламенте заявили, что слова Трампа не имеют большого веса. Представитель парламента назвал заявления США «уловкой с целью выиграть время для внезапного удара».

Закулисная борьба вокруг несостоявшейся встречи представителей Ирана и США в Исламабаде превратилась в «настоящий психологический триллер», отмечает Bild. Вэнс должен был вылететь в Пакистан еще во вторник, однако борт Air Force Two так и не оторвался от земли. Иранцы тоже не предприняли никаких шагов.

Дипломатический хаос подогревался противоречивыми заявлениями Трампа, но теперь он сам тянет время, «чтобы не сбрасывать бомбы», подчеркивает автор Bild. Тем не менее в Ормузском проливе - на маршруте, через который проходит 20 процентов мировой нефти, - напряжение не спадает.

По мнению американского политолога Джонатана Кристола, иранцы рассуждают так: «Чем дольше длится этот хаос, тем сильнее становится позиция Тегерана».

Эксперт считает, что у Ирана сейчас мало стимулов для серьезных переговоров. Несмотря на постоянное самовосхваление Трампа, его дилемма лишь усугубляется: конфликт, прежде всего из-за своих экономических последствий, серьезно испытывает терпение многих американцев. Ропот слышен уже и в Капитолии, и даже в рядах сторонников президента. Во вторник популярность Трампа достигла нового минимума: средний показатель составил всего 40,6 процента поддержки. По версии Bild, сейчас президент США выглядит совершенно растерянным, не понимая, как именно можно завершить эту войну.