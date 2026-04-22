Госдепартамент США опубликовал меморандум, согласно которому в дипломатических учреждениях трансгендеры («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) должны пользоваться туалетами и другими интимными помещениями в соответствии с биологическим полом, определенным при рождении.

Об этом сообщил портал The Daily Signal.

«Администрация подтверждает существование двух полов — мужского и женского — и заявляет, что федеральные учреждения должны функционировать на этой объективной и долгосрочной основе, чтобы обеспечить единообразие, конфиденциальность и безопасность в местах общего пользования», — заявил главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

Госдеп — внешнеполитическое ведомство, которое руководит деятельностью дипломатических представительств США за рубежом, а также рядом специализированных агентств и бюро.

Как отмечают журналисты, новый меморандум отменяет постановление 2015 года, принятое при администрации Обамы. Оно обязывало федеральные агентства разрешать трансгендерам использовать туалеты в соответствии с их гендерной идентичностью. В феврале 2026 года Комиссия по обеспечению равных возможностей в сфере занятости постановила, что работодатели федеральных ведомств имеют законное право запрещать мужчинам пользоваться женскими туалетами, а женщинам — мужскими.