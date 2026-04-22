Заявления президента США Дональда Трампа о запасах американских вооружений противоречат реальности. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает издание, согласно источникам в CSIS и CNN, Пентагон в ходе конфликта в Иране истратил очень много высокоточных ракет, при этом на восполнение их запасов уйдет не менее трех лет.

Уточняется, что еще до начала конфликта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие военные чиновники предупреждали Трампа, что затяжная кампания может истощить американские арсеналы.

«Эти расчеты противоречат заявлениям Трампа о том, что у США нет дефицита систем вооружений», — говорится в материале.

Ранее на Западе заявили, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий Трампа. Отмечается, что несмотря на экономический кризис и боевые действия, политический режим в Иране демонстрирует устойчивость.