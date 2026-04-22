На Украине сделали неожиданный вывод, касающийся русского языка

На Украине власти признали, что большинство жителей страны потребляет русскоязычный контент. Данные привела министр культуры Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, регулярно потребляет русскоязычный контент 71% украинцев.

Министр отметила, что было проведено исследование, результаты которого стали неожиданностью: выяснилось, что на пятом году военного конфликта почти две трети украинцев потребляет контент на русском, а почти четверть из них делают это ежедневно.

При этом опрошенные заявили, что делают это просто по привычке и потому что российский контент доступен и его много.

