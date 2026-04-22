Обзор иноСМИ: война с Ираном ускоряет великий разрыв, НАТО в ужасе от подлодок РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Прощай, Америка: война с Ираном ускоряет великий разрыв

Война с Ираном наносит ущерб влиянию Америки во всем мире и обостряет напряженность в ее межгосударственных отношениях, и без того пострадавших от второго срока президента Дональда Трампа, пишет Politico. По версии автора статьи, ослабление влияния будет трудно обратить вспять, поскольку противники США, такие как Китай, этим пользуются. От Бангладеш до Словении нормирование топлива ударило по перевозкам. Мировые лидеры в ярости: им приходится расхлебывать последствия войны, которой они не хотели. В мусульманских странах эфиры забиты критикой в адрес США - и власти этому явно не мешают. Даже союзники по НАТО не спешат на помощь: многие обижены на Трампа, поскольку он ввязался в драку с Ираном, даже не посоветовавшись с партнерами. Война, по-видимому, ускоряет разрыв между США и большей частью остального мира.

Азиатский дипломат, работающий Вашингтоне, заявил Politico, что многим уже надоел хаос этой войны, а страх перед экономическим кризисом только растет. По его мнению, если следующим президентом станет кто-то более рассудительный, имидж США может восстановиться. Но остаются тяжелые вопросы - стоит ли вообще держаться за союз с США и что делать, если на Америку больше нельзя будет положиться. Экс-сотрудник Совета нацбезопасности США Томас Райт заявил, что союзники больше не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а собственный кабинет министров Трампа не знает, какова его стратегия или истинные намерения. В предыдущих войнах на Ближнем Востоке президентам США удавалось сплотить не слишком мотивированных союзников. В конфликте с Ираном Европа не поддержала Трампа, а ЕС даже начал обсуждать коллективную оборону, что можно рассматривать как ответ на угрозу Трампа захватить Гренландию. Представитель МИД Бельгии Давид Йорденс заявил, что его страна не намерена жертвовать средства в «Совет мира» Трампа.

Новейшие подлодки РФ «изводят» НАТО

Объединенный штаб вооруженных сил Норвегии в 30 минутах езды от арктического Будё всё чаще оказывается во главе усилий НАТО по слежке за подлодками Северного флота России, рассказало Bloomberg. Идут ли они на юг от Кольского полуострова в Северную Атлантику или скрываются под полярными льдами - эти современные атомные подлодки стали самым грозным символом растущей морской мощи президента России Владимира Путина, подчеркивается в статье. Вице-адмирал, командующий норвежским объединенным штабом Руне Андерсен ёмко сказал, что российские субмарины «хороши». Bloomberg отмечает, что Путин приложил значительные усилия к восстановлению военно-морского флота в постсоветский период, и за последнее десятилетие на вооружение поступило множество новых кораблей. Особое внимание уделяется подводным лодкам.

В результате, даже на фоне пристального внимания всего мира к Персидскому заливу, НАТО и Россия противостоят друг другу в ситуации, напоминающей противолодочную борьбу времен холодной войны, только с использованием новых и все более совершенных технологий. Активность подлодок возвращает Арктике её былое стратегическое значение. Яркий пример тому - попытка Дональда Трампа заполучить контроль над Гренландией, обернувшаяся фиаско. Европа также демонстрирует стремление взять на себя большую ответственность за операции в Арктике. Это объясняет возросший интерес к координации действий с Норвегией, которая позиционируется как «глаза и уши» НАТО на Севере. Министр обороны Норвегии говорил, что британцы, американцы, французы и немцы «приходят в ужас от одной только мысли, что они могут потерять российские атомные лодки, если тем удастся выйти в океан и затаиться». За последние шесть лет в состав флота РФ вошли пять стратегических ракетных подлодок класса «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки класса «Ясень-М».

«Грузия - следующая на очереди?»

Участник операции ООН на Ближнем Востоке, публицист Дан-Вигго Бергтун назвал Грузию страной, которая «неоднократно оказывалась втянутой в суровые реалии политики великих держав». В своей статье для Steigan.no Бергтун рассказал, что несколько раз бывал в Грузии и слушал рассказы солдат, гражданских лиц и местных деятелей. В 2000-х годах Грузия была вовлечена в сферу интересов НАТО. Сигналы о будущем членстве подавались одновременно с призывами к стране противостоять российскому влиянию. Это создало опасную динамику. Для России расширение НАТО на Кавказе стало красной линией. Тем не менее, Запад продолжал посылать политические сигналы, которые на практике превратили Грузию в прифронтовое государство, не предоставив реальных гарантий безопасности. По мнению автора статьи, в 2008 году грузинские власти пошли на риски, которых можно было бы избежать, если бы не влияние западных стран. Результатом для Грузии стал «перманентный кризис безопасности». Эта тенденция сохраняется.

Запад подает сильные политические сигналы, но оказывает ограниченную практическую поддержку. Западные деятели позиционируют свое присутствие в Грузии как поддержку демократии и гражданского общества. На практике же многие грузины воспринимают это иначе. Когда грузинские власти пытаются регулировать иностранное влияние, они сталкиваются с резкой реакцией со стороны ЕС и США. Осуждение, давление и угрозы санкций. Это поднимает неудобный вопрос о том, насколько далеко простирается уважение Запада к суверенитету малых государств. ЕС использует вопрос членства как средство давления. Всё это может привести к новой эскалации. Если Грузия снова окажется на передовой линии конфликта между великими державами, последствия могут быть серьезными. Многие жители Грузии, с которыми говорил Бергтун, не хотят быть частью геополитического конфликта.

«Больше не скрыть! Массовое дезертирство офицеров США»

Едва наступило перемирие с Ираном, как в армии США начался разброд - даже старшие офицеры ищут законные способы отказаться от службы, заявляя, что не хотят ехать на Ближний Восток «на верную смерть», пишет автор китайского портала NetEase. Война на Ближнем Востоке не только обнажила провалы США в военном деле, логистике и экономике, но и позволила Китаю с ювелирной точностью вычислить все слабые места американской машины, отмечается в статье. В середине апреля Дональд Трамп внезапно сменил гнев на милость, объявив войну «оконченной». Это резко контрастирует с его прошлыми криками о том, что он «разбомбит Иран за четыре часа». За новыми заявлениями Трампа скрывается лишь бессилие и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, считает автор статьи. В начале операции США рассчитывали на молниеносную победу. Однако реальность оказалась суровой: чем дольше идут бои, тем меньше уверенности остается у Пентагона. Большое количество солдат, даже высших офицеров, подали в отставку. В апреле армию покинули 734 военнослужащих - от старших командиров до рядовых, подчеркивается в статье.

Всего за месяц с небольшим американцы выпустили рекордные 850 крылатых ракет Tomahawk - это пятая часть всех запасов на Ближнем Востоке. При этом в год США закупают всего около сотни таких ракет: темпы расхода превысили темпы производства в сотни раз! Но «настоящий кошмар» касается ПВО: пытаясь сбить иранские ракеты и беспилотники, армия США истратила 2400 ракет-перехватчиков. Учитывая, что заводы производят всего 54 ракеты для систем Patriot в месяц, фронт поглощает запасы гораздо быстрее, чем их успевают пополнять. США оказались на грани «снарядного голода». Реальные боевые действия сорвали с армии США маску «непобедимости». Иран применил тактику массированных ударов дешевыми дронами и бюджетными ракетами, перед которыми хваленые «Патриоты» стоимостью в миллионы долларов раз за разом пасовали. Вашингтон планировал использовать конфликт на Ближнем Востоке как показательную порку, надеясь устрашить Китай и Россию. Однако план провалился по всем фронтам: вместо демонстрации силы Америка лишь обнажила свои фатальные уязвимости, заключил автор статьи.

В Японии вышло аниме про «Кузьму из России»

В Японии вышел аниме-сериал, одним из героев которого стало загадочное существо по имени Кузьма - вроде птица, а вроде бы и человек, рассказал портал MANTANWEB. Кузьма - родом из России, он худощав, высок, обладает человекоподобными конечностями и умеет разговаривать. Кузьма всё еще изучает японский язык, но уже владеет им весьма искусно.

Передать голос, который читатели даже не могут себе вообразить, - задача не из легких. Более того, планка была поднята еще выше, ведь Кузьма говорит по-русски. Для актрисы озвучки Юриа Кодзуки это был первый опыт работы с русским языком. На записи ей помогал консультант по русскому языку, но, по ее словам, имитировать русский акцент в японской речи оказалось куда сложнее, чем говорить на самом русском.