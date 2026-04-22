Политолог Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня с Ираном.

Ранее Трамп рассказал, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Американский лидер заметил, что к нему с просьбой о продлении перемирия обратились посредники из Пакистана — фельдмаршал, главнокомандующий ВС республики Асим Мунир и премьер-министр Шахбаз Шариф. «Учитывая тот факт, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, мы приостановили наступление на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выступят с единым предложением», — разъяснил он.

Макаркин отметил, что у Трампа в отношении Ирана действует не один план, а два: основной предполагает ожидание консолидации враждующих иранских фракций, а запасной — возобновление военных действий. Эксперт объяснил логику американского лидера и риски такого подхода.

У Трампа есть план А и план Б. Причём план Б разрабатывается на ходу. План А — это действительно подождать, что там решат враждующие иранские фракции. Если они не договорятся либо представят неприемлемый для Трампа вариант, тогда возможно возобновление военных действий. Америка к этому в период перемирия всячески готовилась. Блокада никуда не ушла, блокада остаётся. А дальше могут быть и удары, тем более что к этому Трампа может подталкивать Израиль. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

По словам специалиста, внутренняя ситуация в Иране крайне запутана: механизм принятия решений разрушен, а ключевой политический лидер фактически выведен из игры. Это серьёзно осложняет любые переговоры. Эксперт раскрыл детали кризиса власти в стране.

Стало известно о расколе в руководстве Ирана

«Трамп и Израиль разрушили механизм принятия решений, который был заложен ещё в восьмидесятые годы. Рахбар ликвидирован, его сын Моджтаба Хаменеи избран на этот пост, но его с тех пор никто в публичном пространстве не видел. Даже консерваторы не совсем понимают, что с ним происходит: доступа к нему нет. Передаются только обращения, которые зачитывает диктор по телевидению. Президента‑реформатора к нему тоже не пускают. В результате сейчас мало что значит даже президент, не говоря уже о других фигурах», — заявил эксперт.

Макаркин обратил внимание на то, что в Иране идёт не просто борьба за власть, а столкновение идеологий. Радикальные консерваторы, в отличие от прагматиков, руководствуются не экономическими расчётами, а убеждённостью в «священной войне» против США и Израиля. Эксперт оценил, как это влияет на перспективы достижения мира.

«Значительная часть тех, кого относят к радикальным консерваторам, действительно верят в то, что говорят. Они прошли Ирано‑иракскую войну, ощущают себя ее наследниками. Для них Израиль — это не просто оппонент, с которым сегодня враждуешь, завтра договариваешься, а зло. Они ненавидят Америку и ненавидят её ещё больше после прошлогодних ударов. Когда это соединяется с представлением о том, что КСИР [Корпус стражей исламской революции] в новой конструкции после примирения с Америкой уже будет не востребован в такой степени, мы получаем очень сильную гремучую смесь», — сказал он.

Эксперт сравнил ситуацию с Венесуэлой, где прагматичный подход позволил сохранить власть при снятии санкций. Однако в Иране такой сценарий осложняется ролью КСИР и идеологическим зарядом режима. Как отметил Макаркин, сейчас обе стороны конфликта ждут, кто «моргнёт первым».

«В Венесуэле Трамп согласился на весьма длительный переходный период, где у власти остаются соратники Мадуро, договорившиеся с американцами. Такая модель сохранения нефтяных доходов и ресурсов могла бы устроить многих. Но в Иране возникает вопрос: где место КСИР? Это не просто вооружённые силы, а идеологическая армия противостояния с Америкой и Израилем. Сейчас каждый ждёт, что другой моргнёт первым: в Америке ждут, что экономика Ирана начнёт разваливаться, а в Иране рассчитывают, что Трамп будет вынужден отступать из‑за внутренних проблем и непопулярности войны», — резюмировал аналитик.

Ранее портал Axios со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщил, что в руководстве Ирана произошел раскол между контролирующими страну военными КСИР и гражданскими переговорщиками.