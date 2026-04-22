В Польше осудили позицию посла Украины по Бандере

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш резко высказался в отношении заявления украинского посла в Варшаве Василия Боднара об украинских националистах Степане Бандере и Романе Шухевиче и о том, что поляки подходят к истории в идеологизированном и одностороннем порядке.

По словам главы Минобороны Польши, он абсолютно не согласен с украинским послом о том, что Бандера и Шухевич не являются преступниками. Он отметил, что именно они ответственны за геноцид польского народа и убийства тысяч людей на Волыни, а также они являются наиболее страшными символами уничтожения человека в Польше, пишет ТАСС.

Журналисты уточнили, что глава польского Минобороны отметил, что не понимает такого заявления, ведь Польша и Украина достигли согласия по многим вопросам, а сейчас идет процесс эксгумаций на Волыни. Косиняк-Камыш отметил, что украинский посол должен осознавать, какую реакцию это заявление вызовет в Польше.