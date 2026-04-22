СМИ: От Венгрии потребуют письменного решения по кредиту Украине

Евросоюз потребует от Венгрии представить письменное решение по позиции Будапешта в отношении кредита для Украины. Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что одобрение этой сделки будет запрошено в письменной форме.

© EPA / ТАСС

«Делегации должны будут изложить любые возражения в письменной форме в установленный срок... Отсутствие возражений означает одобрение», - указано в материале.

По данным издания, процедура необходима для «явного нарушения молчания» Будапешта, если он намерен сохранять свою оппозицию кредиту для Киева.

Ранее СМИ сообщили, что правительство нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана согласилось разблокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, пишет Ura.ru.