Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр хочет вернуть на карту мира Австро-Венгерскую империю, пишет Politico.

© Szilard Koszticsak/EPA/TACC

По данным издания, Мадьяр заявлял, что будет углублять связи с соседними государствами, опираясь на общую имперскую историю и экономические связи.

«Раньше мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнёром Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, культурным и экономическим причинам», — приводит его слова издание.

Ранее в The European Conservative писали, что венгры, которые ценят независимость собственного руководства, отнеслись с неодобрением к реакции западных элит в связи с победой партии «Тиса» Петера Мадьяра.