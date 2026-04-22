Стало известно главное препятствие для сделки Ирана с США

Иран не доверяет президенту США Дональду Трампу после того, как во время своего первого президентского срока он легко разорвал «ядерную сделку», заключенную администрацией его предшественника Барака Обамы.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Иранские чиновники, всегда с опаской относящиеся к США, считают Трампа особенно коварным. Они помнят, как во время своего первого президентского срока Трамп просто отказался от ядерной сделки, заключенной Ираном с администрацией Обамы и другими мировыми державами после почти двух лет переговоров», — говорится в материале.

По словам американских чиновников, когда несколько лет спустя администрация бывшего президента США Джо Байдена попыталась убедить Иран заключить аналогичное соглашение, руководство Исламской Республики потребовало гарантий того, что будущая администрация Трампа не разорвет его снова, однако предоставить такие гарантии Белый дом не смог.

Стало известно о расколе в руководстве Ирана

Как отмечает издание, именно вопрос доверия является главным препятствием для заключения нового прочного соглашения. Газета напомнила, что Трамп за последний год дважды вступал с Ираном в переговоры, но затем отдавал приказ о нанесении авиаударов, хотя дискуссии еще находились на начальной стадии.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Уточняется, что генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.