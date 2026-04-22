Мадьяр заявил о желании вернуть Австро-Венгерскую империю на карту мира

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет наладить более тесные связи с Австрией и другими государствами Центральной Европы для того, чтобы увеличить свое влияние внутри Брюсселя. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что будущий лидер Венгрии намеревается возродить влияние Центральной Европы, опираясь на ее имперское прошлое. Мадьяр заявлял, что будет углублять связи с соседними государствами, опираясь на общую историю и экономические связи.

Политик уточнил, что раньше они жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии.

«Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией не только по историческим, но и по культурным и экономическим причинам», — отметил он.

Издание пишет, что Мадьяр предложил объединить неформальный альянс Венгрии, Польши, Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр обсудили восстановление работы нефтепровода «Дружба».