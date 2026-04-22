Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в запутанных заявлениях, отметив, что в Европе уже просто не понимают, что именно он хочет. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский союз и пригрозил, что Брюссель может потерять страну.

«Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз. На данный момент я серьезно подозреваю, что ЕС не хочет принимать Украину — потому что никто не может понять, о чем мы на самом деле просим», — прокомментировала это заявление Юлия Мендель.

Она отметила, что Владимир Зеленский обещает, что Украина выполнит все требования Брюсселя. Однако, по ее словам, на этом фоне он пытается подорвать ту самую антикоррупционную архитектуру, которую в ЕС назвали одним из важнейших требований.

Напомним, что ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Стало известно о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Следствие считает, что за организацией схемы хищения в энергетическом секторе стоит друг Владимира Зеленского Тимур Миндич.