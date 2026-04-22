Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен лично поучаствовать в саммите Европейского союза на Кипре, хотя ранее планировалось его выступление по видеосвязи, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Двое из чиновников заявили, что Зеленский хотел лично встретиться с лидерами, чтобы потребовать прогресса в вопросе членства Украины в Европейском союзе, а также предоставления пакета в размере 90 млрд евро, поделились подробностями авторы публикации.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани был шокирован размером кредита Украине. С его точки зрения, подобный заем будут выплачивать граждане европейского объединения и их дети.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что получение Украиной кредита от Европейского союза на сумму в 90 млрд евро не сможет оказать влияние на исход военного конфликта.