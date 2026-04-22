Страна ЕС подтвердила готовность к активному сотрудничеству с Россией

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в беседе с РИА Новости заявил, что инициатива премьер-министра Роберта Фицо о возобновлении заседаний межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией сигнализирует о реальной заинтересованности Братиславы в укреплении связей с Москвой.

Фицо ранее анонсировал, что первая встреча должна пройти уже в первом полугодии 2026 года. По словам Гашпара, само предложение и стремление вернуться к работе комиссии говорят о готовности сторон к активному диалогу, даже несмотря на то, что точная дата пока не назначена.

Вице-спикер подчеркнул, что такой шаг может открыть путь к расширению торговли, инвестиций и технического обмена, что особенно выгодно для Словакии в энергетике и промышленности.

Он также добавил, что возобновление регулярного диалога на уровне правительств обеспечит прозрачность и стабильность, которые необходимы для долгосрочного процветания и взаимовыгодного партнерства. Формат комиссии, по его мнению, станет важным инструментом для поиска практических решений и укрепления стратегических отношений.