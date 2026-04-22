Европейские страны готовятся к проведению саммита военных планировщиков. Речь идет о Великобритании и Франции, сообщает Bloomberg. Агентство ссылается на МИД Великобритании.

Место проведения саммита — Лондон. Как уточняется, участниками двухдневного саммита станут планировщики из более чем 30 государств. В британском Министерстве иностранных дел заявили, что конференция, которая состоится, будет способствовать военным планам по возобновлению работы пролива, как только условия это позволят и будет достигнуто устойчивое соглашение о прекращении огня.

Ключевой морской коридор, обеспечивавший до начала конфликта около 20% глобального экспорта сырой нефти и сжиженного природного газа, остается заблокированным для основной массы коммерческих судов после того, как в конце февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану.

Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

7 апреля между Вашингтоном и Тегераном было заключено двухнедельное перемирие. Однако после того как первый раунд переговоров в Исламабаде зашел в тупик, американские военные 13 апреля ввели морскую блокаду Ормузского пролива.