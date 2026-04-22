На Западе высмеяли Трампа после продления перемирия с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, чтобы скрыть поражение американских войск. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.

«Я не сдаюсь, я бесконечно продлеваю свое перемирие. В одностороннем порядке», — пошутил он, сопроводив публикацию смеющимися эмодзи.

В США заявили о давящих на Трампа из-за Ирана «ястребах войны»

Ранее Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом Иран отказался признавать продление перемирия. В Тегеране подчеркнули, что Исламская Республика будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. Агентство Tasnim также писало, что Иран не обращался к американской стороне с соответствующим запросом.