Дно близко: рейтинг Трампа неумолимо ползет вниз

Почти ровно двадцать лет назад, примерно в это же время, рейтинги одобрения Джорджа Буша-младшего начали стремительно падать. В конце зимы и начале весны показатели впервые ушли в зону тридцати процентов, и причина была очевидна: война в Ираке. Похоже, в 2026 году история повторяется с Дональдом Трампом — только место Ирака занял Иран, пишет CNN.

Два свежих опроса, опубликованных утром 21 апреля, зафиксировали рейтинг одобрения Трампа на уровне 35–36 процентов. Ранее, на выходных, опрос NBC News показал, что рейтинг Трампа опустился до нового личного минимума в 37%. За последний месяц уже восемь из девяти качественных опросов, отслеживаемых CNN, зафиксировали рейтинг президента в пределах тридцати процентов. Единственным исключением стал Fox News с 41%, но даже этот показатель оказался худшим для Трампа в опросах данного канала с 2017 года.

Хотя в первый срок Трамп тоже не был сверхпопулярен, он сумел выбраться из ямы 2017 года и провел большую часть президентства с рейтингом в районе сорока процентов — вполне обычным по нынешним временам. Перед промежуточными выборами 2018 года и президентской гонкой 2020-го его показатели держались достаточно ровно. Во второй же срок кривая медленно, но верно ползет вниз.

Эта тенденция, как отмечает издание, наметилась еще до войны с Ираном. Однако конфликт, судя по всему, усугубляет ключевые уязвимости президента, отталкивая от него даже тех, кто прежде сохранял лояльность.

Главной причиной падения, по-видимому, служит восприятие избирателями экономической политики Белого дома. Война с Ираном и сопутствующий рост цен на бензин опустили экономический рейтинг Трампа до исторических минимумов. По данным опросов, уровень неодобрения действий Трампа в отношении инфляции сейчас стабильно держится около 70%.

Инфляция долгое время оставалась самой проблемной темой для Трампа: избиратели регулярно заявляли, что он пренебрегает ростом цен. Но, судя по опросам, у нее появился серьезный конкурент — война в Иране. Опросы показали, что две трети американцев не одобряют действия Трампа в иранском конфликте.

Не исключено, что тренд может измениться и урегулирование иранского конфликта сыграет на руку Трампу. Но если рейтинг президента закрепится в районе 35%, он окажется в весьма интересной компании. В последние десятилетия подобные цифры устойчиво демонстрировал лишь один человек: Джордж Буш-младший. Джо Байден, как и Буш, тоже проводил заметное время в диапазоне 30-40%, но в основном ближе к сорока.

В наши дни непопулярность президента — не аномалия, а скорее норма. Однако Трамп балансирует на грани весьма необычной и политически опасной зоны.