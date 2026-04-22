Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до окончания переговоров. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости.

"Я <...> буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения", — написал глава Белого дома.

При этом Трамп пообещал продолжить блокаду иранских портов.

Кроме этого, на своей странице в соцсети Truth Social президент США заявил, что на время ожидания предложения Ирана по урегулированию конфликта, американский военный контингент на Ближнем Востоке будет находиться в полной боевой готовности, сообщает РИА Новости.

"Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности", - написал американский лидер.

ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции, пишут СМИ

Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата, фраза была вырвана из контекста, сообщает РИА Новости.

"Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения", - говорится в материале агентства.

19 апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли якобы оказывать влияние Россия, Турция или Китай.

Белый дом выложил ролик с Трампом под песню Kavkaz

Белый дом выложил в соцсети TikTok видео с президентом США Дональдом Трампом. Ролик был сопровожден треком Kavkaz исполнителя Starly, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на видео американский лидер приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys "ударом" импровизированной клюшки.

Сам ролик сопровождается композицией Kavkaz исполнителя Starly. На одной из музыкальных платформ в качестве автора указан Эльбрус Джанмирзоев.

В США высказались о нападении на Иран после перемирия

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если США решат нарушить режим прекращения огня и снова атакуют Иран, их ждет поражение, сообщает РИА Новости со ссылкой на его YouTube-канал.

"Как только перемирие закончится, корабли США не смогут оставаться близко к иранскому побережью", — отметил эксперт.

По словам Джонсона, для другого варианта действий — наземной операции — у Вашингтона практически нет ресурсов и возможностей.

"Как же мы глупы": в Финляндии признали критическую ошибку

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия допустила стратегическую ошибку, выбрав партнерство с США, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию эксперта в социальной сети X.

"Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!" — написал Малинен.

Отмечается, что таким образом профессор прокомментировал приостановку поставок американских вооружений Финляндии из-за военного дефицита у Вашингтона на фоне войны с Ираном.