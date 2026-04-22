Россия и Китай разошлись во взглядах: их реакция на поражение Орбана удивила

В Венгрии состоялись парламентские выборы, результаты которых оказались неутешительными для премьер-министра Виктора Орбана. Его партия потерпела поражение, и в итоге страну ожидает смена власти. Как рассказали китайские журналисты, событие вызвало большой резонанс в мире, и на него весьма любопытным образом отреагировали Россия и Китай.

«Пекин с Москвой демонстрируют различную позицию насчет событий в Венгрии», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье отметили длительный период пребывания Виктора Орбана на посту главы венгерского правительства, составивший 16 лет. За это время он сумел выстроить достаточно прочные связи с Россией, что вызвало настороженность в Брюсселе, где Орбана называли московским союзником. В этом контексте многие ожидали, какой будет реакция Москвы на возможное поражение Орбана, а также учитывалось отношение Китая к развитию событий.

Орбан рассказал о своем самом большом сожалении

Китайские журналисты выделили значительные различия в реакциях этих двух стран на итоги выборов. По их информации, Пекин оперативно направил поздравительное послание Петеру Мадьяру, чья партия одержала победу. Россия же заняла иную позицию, воздержавшись от поздравлений Будапешту и продемонстрировав сдержанность. Возникает вопрос, почему Москва и Пекин, имея схожие позиции на международной арене, отреагировали по-разному.

Эксперты из КНР полагают, что смена власти в Венгрии несет для Китая и России различные риски. Для Китая новое правительство Венгрии может оказаться менее предпочтительным, хотя ожидается, что это не приведет к радикальным изменениям в двусторонних отношениях. Ситуация для России выглядит более сложной. Москва имела налаженное сотрудничество с Орбаном. Риски для России, связанные со сменой власти в Венгрии, расцениваются как более существенные, нежели для Китая, пишет АБН24.

Напомним, Россия нашла нового союзника в EC после проигрыша Орбана.