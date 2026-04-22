Белый дом опубликовал в соцсети TikTok новое видео с участием президента США Дональда Трампа, на котором он приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys с помощью импровизированной клюшки. В качестве фоновой музыки используется трек "Kavkaz" исполнителя Starly, что привлекло внимание СМИ.

В опубликованном ролике Трамп демонстрирует свои навыки общения с командой гольфистов, выполняя символический жест "ударом" клюшкой. Видео быстро стало популярным среди пользователей TikTok, а выбор музыкального сопровождения оказался неожиданным. Трек "Kavkaz" был создан исполнителем Starly и, согласно данным на платформе "Яндекс.Музыка", автором композиции является Эльбрус Джанмирзоев.

Музыка, использованная в видео, имеет определённое сходство с другой композицией Джанмирзоева — "Бродяга". Это натолкнуло экспертов на мысль о том, что "Kavkaz" может быть сэмплом на его более раннюю работу.

Данный шаг администрации Трампа в социальных сетях подчеркивает стремление президента использовать современные платформы для взаимодействия с молодежной аудиторией и популяризации своих мероприятий. Видео уже собрало множество просмотров и комментариев, что свидетельствует о высоком интересе к деятельности президента в неформальной обстановке.

Публикация видео с Трампом в TikTok демонстрирует его попытки адаптироваться к современным трендам и использовать их для продвижения своей политики. Социальные сети становятся важным инструментом для политиков в США, позволяя им напрямую общаться с избирателями и формировать общественное мнение.