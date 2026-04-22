В США раскрыли секретные документы о планах Трампа

Американские журналисты пролили свет на засекреченную документацию о спонсорах масштабного строительства, которое запланировано в бальном зале Белого дома. Детали опубликовали журналисты The Washington Post.

Уточняется, что контракт администрации президента США скрывает личности частных жертвователей.

«Неспособность администрации [президента США Дональда] Трампа раскрыть информацию об этом контракте была вопиюще незаконной», — заявила Венди Лю, юрист организации Public Citizen.

Она подчеркнула, что американский народ имеет право на прозрачность, тем более, когда дело касается такого многомиллионного проекта.

Между тем, представители Белого дома отказывались говорить общую сумму собранных средств от доноров и показывать основные дизайнерские элементы. В материалах указывается, что американский лидер знал о намерении снести Восточное крыло администрации еще за два месяца до того, как об этом узнала широкая общественность.

«Президент Трамп круглосуточно работает над тем, чтобы снова сделать Америку великой, включая историческое благоустройство Белого дома, которое осуществляется без каких-либо затрат из средств налогоплательщиков», — заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл в защиту своего руководителя.

Тем временем, представители Белого дома заявили, что неразглашение соглашения — стандартная практика для контрактов, касающихся президентской резиденции. Источники также ссылаются на соображения безопасности.

«Есть только одно веское объяснение тому, почему сверхбогатые спонсоры Трампа, собирающие деньги на банкеты, хотят остаться анонимными: им есть что скрывать», — отметила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Ранее Дональд Трамп показал новый бальный зал Белого дома за 200 миллионов долларов. Это первое обнародованное изображение в рамках масштабной переделки Восточного крыла американской администрации.