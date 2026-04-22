В Иране рассказали о требованиях США

В ходе первого раунда переговоров между американской и иранской делегациями в Исламабаде США выдвинули ряд требований, включая участие в управлении стратегически важным Ормузским проливом и передачу обогащенного урана. Иранская сторона, по словам посла Мир Масуда Хосейниана, подтвердила наличие разногласий, однако отметила, что некоторые аспекты переговоров прошли успешно.

Американская делегация на переговорах с Ираном в Исламабаде выдвинула требования, которые вызвали значительные споры. Среди них было требование о передаче обогащенного урана в США, что стало одним из ключевых камней преткновения. Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан отметил, что хотя переговоры в целом имеют позитивные моменты и позиции сторон сблизились, некоторые требования американской стороны были чрезмерными.

Трамп сделал заявление о морской блокаде Ирана

Особое внимание было уделено вопросу управления Ормузским проливом. По словам Хосейниана, США настаивали на прямом участии в управлении этим важным морским путем, который проходит через территориальные воды Ирана и Омана. Однако Тегеран отказался от этого требования, подчеркивая, что такие вопросы должны решаться исключительно между Ираном и Оманом.

Переговоры между США и Ираном касаются не только безопасности в регионе, но и ключевых вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Участие международных игроков в управлении стратегическими ресурсами, такими как Ормузский пролив, поднимает вопросы о суверенитете и праве стран на контроль над своими водами. Важно отметить, что текущие переговоры могут оказать значительное влияние на дальнейшие отношения между странами и стабильность в регионе.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня и перемирия с Ираном до тех пор, пока Тегеран не предоставит свое предложение о мирном урегулировании. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.