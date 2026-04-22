В Иране озвучили условие открытия Ормузского пролива

Иран не откроет Ормузский пролив, пока Соединенные Штаты нарушают перемирие. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

© Газета.Ru

«Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики... Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия», — написал он.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном продлен всего на 3–5 дней. По мнению властей США, Тегерану нужно дополнительное время для представления «единого предложения», на основании которого мирные переговоры в Пакистане могли бы возобновиться.

В случае, если перемирие завершится без достижения соглашения, американский лидер пообещал уничтожить энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана, уточнил телеканал.

Глава Белого дома в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, который был намечен на среду, 22 апреля.

Ранее иранский дипломат рассказал о требованиях США на переговорах в Пакистане.