В США сообщили о «мрачных» итогах войны с Ираном

Дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном. Об итогах войны с исламской республикой рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, американская армия потратила тысячу зенитных ракет класса «земля-земля» всего лишь за три недели. Он отметил, что США для продолжения боевых действий, возможно, придется забирать оружие, «что осталось по всему миру».

«Картина мрачная. Суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем», — заключил эксперт.

Ранее о нехватке ракет у США сообщил центр стратегических и международных исследований (CSIS). Утверждается, что из-за интенсивного использования ключевых высокоточных ракет против Ирана восстановление складских запасов может растянуться на несколько лет.