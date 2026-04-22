Трампа уличили во лжи из-за слов о казни женщин в Иране

Иранские органы судебной власти проверили информацию, распространенную президентом США Дональдом Трампом, о восьми женщинах, которые якобы были приговорены к смертной казни. Об этом сообщает агентство Fars.

Как отмечается, ни для одной из фигуранток еще нет окончательного приговора, предусматривающего смертную казнь.

«Некоторые из них уже освобождены, другие сталкиваются с обвинениями, по которым, если суд подтвердит их обоснованность, могут быть приговорены к тюремному заключению», — пишет издание.

Журналисты обратили внимание на то, что одну из обвиняемых ранее уже «теряли» некоторые медиа. Появлялась информация о том, что женщина якобы исчезла во время беспорядков в Тегеране, однако позднее сообщения об этом удалили из многих ресурсов.

По данным Fars, в последнее время в публичном пространстве заметны ложные утверждения о вынесении смертных приговоров различным лицам.

«То, что президент США неоднократно попадает в ловушку таких ложных заявлений, вновь подтверждает его противоречивость и склонность ко лжи», — говорится в сообщении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал серьезные меры в случае казни участников протестов в Иране. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи», — заявлял американский лидер еще до начала военной операции против Тегерана.