Трамп сообщил о боевой готовности военных США на фоне срыва переговоров

Американский военный контингент на Ближнем Востоке находится в полной боевой готовности. Он будет там размещен на время ожидания предложения Ирана по урегулированию конфликта, о чем заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности», — указал глава Белого дома.

Кроме того, он объявил, что перемирие с Ираном продлевается. Также продолжает действовать отсрочка относительно возобновления ударов по Исламской Республике.

Трамп пошел на эти шаги в связи с просьбой пакистанского руководства дать Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. В свою очередь, Исламабад выступает сейчас медиатором в разрешении американо-иранского кризиса.

26 марта российский лидер Владимир Путин отметил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам президента России, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.