«Донниленд». Украина захотела назвать часть Донбасса в честь Трампа

Украинские переговорщики предлагали американцам назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа. Один из представителей Киева даже создал флаг и гимн несуществующей страны. Таким образом Украина попыталась убедить Трампа усилить давление на Россию. Также Киев предлагал отдать территорию под управление «Совета мира».

Делегация Киева во время переговоров с США по урегулированию конфликта с Россией предлагала назвать подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть ДНР «Доннилендом» в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

«Когда украинский переговорщик полушутливо впервые предложил такое название, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказать большее сопротивление территориальным требованиям России», — сообщает издание.

Отмечается, что название отсылает сразу и к «Дональду», и к «Донбассу», а также созвучно паркам развлечений «Диснейленд». Таким образом Киев попытался воспользоваться тщеславием Трампа, чтобы заручиться его поддержкой.

«Для Украины эта попытка пока не принесла результатов. Этот термин продолжает использоваться на переговорах, хотя неизвестно, чтобы он был прописан в каких-либо официальных документах», — добавляет газета.

По словам собеседников NYT, украинские переговорщики предлагали привлечь к управлению «Доннилендом» созданный Трампом так называемый «Совет мира», при том, что ни Киев, ни Москва к нему пока не присоединились. А один из представителей Украины даже создал флаг «Донниленда», оформленный в зеленом и золотом цветах, и написал для этой зоны гимн с помощью ChatGPT. Источники издания не знают, видели ли американские дипломаты эти произведения.

Также в ходе переговоров делегация Украины предлагала «модель Монако», которая, в отличие от «Донниленда», даже упоминалась в документах. Она подразумевает формирование полуавтономного суверенного государства, наделенного статусом оффшорной экономической зоны.

Издание напомнило, что вывод ВСУ со всей территории ДНР — это одно из ключевых требований Москвы для урегулирования конфликта и от всех предложений Киева сделать часть республики демилитаризованной или свободной экономической зоной под контролем США российская сторона не соглашалась.

Переговоры на паузе

Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля, а 26 февраля там же прошла встреча делегаций США и Украины. С тех пор о контактах сторон не сообщалось, а Вашингтон сосредоточил все внимание на войне с Ираном.

Как отмечает NYT, основные американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заняты ближневосточным конфликтом, однако в последние недели диалог по Украине «развивался за кулисами».

При этом, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности скорого визита делегации США в Киев, Вашингтон по-прежнему ждет большего прогресса в урегулировании, чтобы оправдать такую поездку. Кроме того, представители Вашингтона планируют посетить не только Киев, но и Москву.

Украинская сторона при этом заявляет о готовности завершить конфликт. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, у Киева есть «действенные предложения» по заключению мирного соглашения. При этом Украина настаивает на встрече президентов — и уже ищет для нее площадку.

«Мы обратились к Турции, чтобы рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и [президента России Владимира] Путина, с возможным участием президентов [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. <…> Мы хотим окончить эту войну. У нас есть действенные предложения», — отметил Сибига.

В Москве при этом встречу лидеров на данном этапе считают маловероятной. Президентам России, Украины и США стоит встречаться «только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку», заявил в феврале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.