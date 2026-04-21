Трамп продлил перемирие после отказа Ирана от переговоров

Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заметил, что к нему с просьбой о продлении перемирия обратились посредники из Пакистана — фельдмаршал, главнокомандующий ВС республики Асим Мунир и премьер-министр Шахбаз Шариф.

«Учитывая тот факт, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, мы приостановили наступление на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выступят с единым предложением», — разъяснил Трамп.

Президент уточнил, что приказал военным продолжать морскую блокаду Ормуза, сохранять боеготовность. Он добавил, что продлевает режим прекращения огня до тех пор, пока Исламская Республика не представит свой план мирного урегулирования, и пока не завершатся обсуждения.

Иран отказался участвовать в переговорах в Исламабаде

Напомним, что иранская переговорная команда через пакистанского посредника сообщила американской стороне, что не будет присутствовать на встрече в Исламабаде.

В Тегеране отметили, что в настоящий момент нет никаких перспектив участия в переговорах. В частности, в связи с тем, что «США полностью нарушили свои обязательства в рамках перемирия», выдвинули множество чрезмерных требований.

Ранее сообщалось, что Трамп днем во вторник, 21 апреля, заявил, что двухнедельное перемирие с Ираном истекает 22 апреля, тем самым продлив режим прекращения огня еще на одни сутки.