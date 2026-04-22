СМИ: Иран не просил продлевать режим прекращения огня

Иран не просил США продлевать режим прекращения огня. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия», — сказано в сообщении.

21 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон продлил прекращения огня с Ираном. По его словам, перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит окончательные предложения о мирном урегулирования и не завершится их обсуждение.

Также американский лидер заявил, что отдал приказ Пентагону продолжать блокаду Исламской Республики и сохранять полную боеготовность.

11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился с условиями Вашингтона.

В апреле президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

