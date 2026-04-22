Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

Иран отказывается признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает государственное телевидение исламской республики, передает ТАСС.

В Иране подчеркнули, что Тегеран имеет полное право не соблюдать перемирие и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Ранее Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Комментируя его решение, советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что это не имеет никакого смысла, поскольку «проигравшая сторона не может диктовать условия».