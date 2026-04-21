Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский открыто признал незаинтересованность США в дальнейшей помощи Украине. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По словам Меркуриса, на этом фоне положение российской армии в зоне боевых действий начало улучшаться. Кроме того, аналитик также считает, что сейчас США слишком заняты собственными проблемами, и даже смена власти в Вашингтоне не поможет вернуть интерес Белого дома к конфликту на Украине.

«Главное в том, что даже сам Зеленский теперь признает: поток поддержки со стороны США подходит к концу. Даже если демократы вернут контроль над Конгрессом в ноябре, интерес к украинскому конфликту в США заметно ослаб. Для Соединенных Штатов есть куда более важные и срочные проблемы, чем судьба Владимира Зеленского», — заявил Меркурис.

