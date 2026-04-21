Каллас пожаловалась на партнеров ЕС

Партнеры Европейского союза не желают оказывать помощь Брюсселю в поддержке Украины. Об этом на пресс-конференции заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что Евросоюз оказывает самую крупную помощь таким странам как Судан и Сомали. Аналогичная ситуация складывается и с европейской поддержкой Украине, но там ЕС выступает в роли практически единственного донора. Такое положение вызывает беспокойство у Брюссселя, который просит своих партнеров вне Европы о помощи в украинском вопросе.

21 апреля Каллас заявила, что ожидает «положительных решений» по выделению Украине кредита на €90 млрд. Она также понадеялась, что в ближайшее время получится разблокировать решение о новых санкциях против России, которые не удалось принять ранее из-за позиции Венгрии.

1 апреля Каллас сообщила, что что Европейский союз выделил Киеву дополнительные €80 млн евро за счет прибыли от замороженных российских активов.