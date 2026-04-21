Иран отказался участвовать в переговорах в Исламабаде

Иранская переговорная команда через пакистанского посредника сообщила американской стороне, что не будет присутствовать на встрече в Исламабаде. В настоящее время нет никаких перспектив участия в переговорах, сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

В материале говорится, что США первоначально полностью нарушили свои обязательства в рамках перемирия и не стали диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане, и этот вопрос на протяжении нескольких дней создавал серьезные препятствия для переговоров.

Кроме того, на первом раунде переговоров в Исламабаде американцы выдвинули множество чрезмерных требований, которые фактически являлись нарушением первоначальных условий, и этот инцидент полностью привел к тупику в переговорах. Потому что, «несмотря на поражение на поле боя, США посчитали, что смогут компенсировать неудачу в войне, выдвигая чрезмерные требования на переговорах», заявил Tasnim.

В ходе обмена сообщениями за последние несколько дней США не отказались от своих чрезмерных требований и никакого существенного прогресса в обмене сообщениями достигнуто не было. По этой причине Иран заявил, что в данной ситуации считает участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку Соединенные Штаты препятствуют достижению какого-либо надлежащего соглашения, добавило агентство.

До этого стало известно, что в Белом доме собрались ключевые переговорщики на фоне неопределенности с Ираном.