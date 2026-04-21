Стало известно, что Трамп хотел получить «ядерные коды»

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп хотел получить доступ к «ядерным кодам», но не смог. Об этом Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Джонсона, 19 апреля в Белом доме прошло экстренное совещание. Во время переговоров Трамп захотел получить доступ к кодам для запуска ядерного оружия, но ему отказал генерал и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Как уточнил Джонсон, Кейн сослался на свои полномочия и отклонил запрос Трампа. Цель доступа к кодам остается неизвестной. Никаких подтверждений этой истории на данный момент нет.

Ранее Трамп потребовал увеличить производство оружия.