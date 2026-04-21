Иран выступил с угрозами в адрес стран Персидского залива

Иран может ударить по нефтяным объектам стран Персидского залива, если их территория будет использована для ударов по республике. Об этом заявил командующий воздушно космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Маджид Мусави, передает иранское агентство Mehr.

«Наши южные соседи должны понимать, что если их географическое положение и инфраструктура будут использованы в интересах врагов для нападения на Иран, им придется попрощаться с добычей нефти», — сказал Мусави.

Утром 22 апреля в Исламабаде состоится второй раунд переговоров Ирана и США. Участники переговоров назвали ситуацию вокруг предстоящей встречи нестабильной, в том числе из-за противоречивых комментариев с американской стороны. Президент США неоднократно угрожал иранскому руководству в социальных сетях.