Страна ЕС не пригласила Россию на мероприятия по окончанию Второй мировой войны

Российское посольство в Гааге сообщило, что не получало приглашений на памятные события в честь окончания Второй мировой войны в Европе. В дипмиссии уточнили, что ключевые даты мероприятий в Нидерландах – 4 и 5 мая, когда отмечаются День памяти и День освобождения от нацистской оккупации, передает РИА «Новости».

В последние годы, отметили дипломаты, местные власти Нидерландов не приглашают российских представителей на официальные церемонии. В посольстве назвали такую позицию «к сожалению, неудивительной», подчеркнув, что в европейских странах проводится политика переписывания истории.

Дипломаты отдельно отметили, что в Нидерландах предпочитают не акцентировать внимание на решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом и освобождении страны. По словам представителей посольства, именно благодаря действиям СССР свобода Нидерландов стала возможной.

Ранее стало известно, что аналогичное решение приняли французские власти, не пригласив Россию на свои памятные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.

Ранее Германия не пригласила представителей России для участия в памятных мероприятиях на местах бывших концлагерей в Германии.

Жители Франции выразили несогласие из-за отсутствия российской делегации на торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.