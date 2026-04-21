Каллас объявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии

У 26 стран — членов Евросоюза (ЕС) существует «общее настроение» принять меры против Грузии, но одна страна союза блокирует это решение.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 21 апреля, заявила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас.

— Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран «за» и одна «против». Теперь вопрос последних событий — принесут ли они новый импульс — я не могу забегать вперед, — высказалась дипломат.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, существует ли настроение в ЕС для введения санкций в отношении Грузии, передает РИА Новости.

7 апреля в СМИ появилась информация о том, что все больше стран ЕС выступают за отмену права вето при принятии решений, из-за которого блокируются действия всего объединения. Главными инициаторами изменений выступили Германия и Швеция. В частности, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон высказался, что европейские лидеры будут обсуждать переход к принципу квалифицированного большинства.