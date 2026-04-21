Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что уничтожение западной цивилизации является целью британского премьер-министра Кира Стармера.

Так он отреагировал на статью газеты Financial Times о Стармере под названием «Премьер Великобритании находится у власти без цели».

«Неверно. Его цель — уничтожить западную цивилизацию и попытаться развязать Третью мировую войну», — написал глава РФПИ.

Накануне Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку. Свое заявление он связал с обсуждением в британских медиа утечки информации о том, какие варианты текстов извинений готовились для Стармера в связи со скандалом вокруг бывшего посла в США Питера Мандельсона.

Питер Мандельсон в феврале 2025 года приступил к работе послом Великобритании в Вашингтоне, однако уже в сентябре лишился этой должности после появления новых деталей о его связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер неоднократно приносил извинения за решение назначить Мандельсона — фигуру, которую в британской политике долго считали одним из наиболее влиятельных представителей правящей Лейбористской партии.