Иран назвал блокаду своих портов актом войны

Блокада иранских портов и захват торговых судов Соединенными Штатами являются нарушением режима прекращения огня. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в соцсети X.

© Газета.Ru

«Блокада иранских портов — это акт войны и, следовательно, нарушение режима прекращения огня. Нападение на торговое судно и захват его экипажа в заложники — еще большее нарушение», — написал он.

Арагчи добавил, что Тегеран умеет бороться с ограничениями, защищать свои интересы и противостоять запугиванию.

Утром в среду, 22 апреля, состоится второй раунд переговоров Ирана и США в Исламабаде. Члены групп, участвующих в переговорах, назвали ситуацию вокруг предстоящей встречи нестабильной, особенно из-за противоречивых комментариев с американской стороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал иранскому руководству в социальных сетях.