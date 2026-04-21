В Европе осудили решение ЕС по Украине
Ирландский журналист Чей Боуз осудил решение Европейского союза (ЕС) о выдаче Украине кредита на 90 миллиардов евро.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Решение о выдаче Украине кредита может быть принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам, который пройдет 21 апреля в Люксембурге.
Ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение ЕС кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».