Британский парламент одобрил запрет на курение для родившихся после 2008 года

Две палаты парламента Великобритании приняли закон о пожизненном запрете на приобретение сигарет для всех людей, которые родились в стране с 1 января 2009 года. Он вступит в силу, когда его подпишет король страны Карл III. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе британского парламента.

Закон, который нацелен на создание поколения, «свободного от курения», подразумевает, что все граждане страны 17 лет и младше, никогда не смогут приобрести сигареты или вейпы. После подписания Карлом III указа об этом Великобритания станет первой страной в мире, которая на законодательном уровне введет полный запрет курения, передает сайт британского парламента.

20 апреля СМИ сообщили, что 22-летняя жительница Великобритании столкнулась с рецидивом рака легких спустя семь лет после начала курения электронных сигарет. Британка рассказала, что затягивалась 600 раз в неделю, когда впервые заметила тревожные симптомы, такие как кашель с коричневой зернистой слизью. Из-за этого врачи предположили, что девушке осталось жить около 18 месяцев.