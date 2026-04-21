В Словакии согласились поддержать санкции против России при одном условии

Словакия поддержит новые санкции против России после того, как заработает нефтепровод «Дружба».

Такое условие назвал глава Министерства иностранных дел (МИД) государства Юрай Бланар, его комментарий размещен на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Мы готовы поддержать и 20-й пакет санкций против РФ, поскольку, по нашим оценкам, это не повлияет на словацкую экономику, однако мы сделаем это только тогда, когда российская нефть по нефтепроводу "Дружба" прибудет в Словакию», — высказался он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр обсудили восстановление работы нефтепровода «Дружба». Фицо сообщил, что позвонил Мадьяру, чтобы узнать о позиции политического руководства страны относительно работы нефтепровода.