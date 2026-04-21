Стало известно, почему отложили поездку Вэнса в Исламабад

Поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад отложили из-за отсутствия ответа Ирана.

«Дипломатическая поездка вице-президента... где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции», — пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

При этом сама поездка Вэнса пока не была отменена, отмечает издание.

Ранее в Иране не подтвердили участия делегации в переговорах с США в Исламабаде.