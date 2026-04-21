Раскрыто отношение американцев к Трампу

Большая часть опрошенных граждан США считают главу Белого дома Дональда Трампа «неуравновешенным». Об этом свидетельствует совместный опрос агентства Reuters и международной службы Ipsos.

Согласно результатам опроса, большая часть участников высказывают опасения по поводу характера и когнитивных способностей Трампа. Так около 51% опрошенных ответили, что когнитивные способности Трампа ухудшились за последний год. При этом, так считают 85% демократов, 14% республиканцев и 54% независимых избирателей.

Кроме того, в опросе участников спрашивали о способности Трампа сохранять спокойствие и эмоциональный баланс. В итоге только 26% респондентов назвали Трампа уравновешенным человеком. Это мнение оказалось популярным даже среди представителей республиканцев — 53% назвали его уравновешенным, а 46% не согласились с этим мнением. Среди демократов только 7% назвали Трампа спокойным человеком.

В опросе также была поднята тема конфликта Трампа и папы Римского Льва XIV. 60% опрошенных выразили свои симпатии священнослужителю, а 36% встали на сторону главы Белого дома.

Также в опросе упоминались другие темы, связанные с заявлениями или действиями Трампа. К примеру, только 26% опрошенных назвали военные действия США против Ирана оправданными, а 16% заявили, что поддержали бы выход США из НАТО, о котором ранее говорил Трамп.

Отмечается, что опрос проводился шесть дней в онлайн-формате. За это время в нем приняли участие 4 557 взрослых респондентов из разных точек США.

