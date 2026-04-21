Глава МИД ЕС пригрозила лишить Венецианскую биеннале денег за допуск России

Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила организатором Венецианской биеннале сокращением финансирования от Евросоюза за допуск России к участию в выставке 2026 года. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По ее словам, разрешение России вернуться и открыть павильон на Венецианской биеннале, которая является одним из самых престижных и крупных культурных форумов мира, — «морально неправильное», поскольку ей «не должно быть позволено выставляться».

Лишить выставку финансирования уже угрожала Еврокомиссия, назвав присутствие России шокирующим. В минкульте Италии поспешили заверить, что решение об участии России согласовывали не чиновники, а организаторы биеннале.

На протяжении последних четырех лет РФ не принимала участия в этой выставке. В нынешнем году там будет представлен российский проект «Дерево укоренено в небе». Из-за решения организаторов согласовать участие России финские власти решили частично бойкотировать биеннале — не отправлять туда политических лидеров, ограничившись должностными лицами среднего уровня. Возмущение по поводу возобновления российского присутствия на художественном форуме выражала и Украина.