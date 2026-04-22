Раскрыто требование ЕС к Венгрии по кредиту для Украины

Европейский союз (ЕС) потребовал от Венгрии письменно зафиксировать свою позицию по кредиту Украине в 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Отсутствие возражений означает одобрение», — поясняется в материале. По словам дипломатов, новая процедура призвана заставить Будапешт либо явно выступить против сделки, либо молчаливо согласиться с ней.

Постоянные представители стран ЕС намерены утвердить кредит в среду на заседании в Брюсселе.

Ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Европейским союзом (ЕС) кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».