В Киеве арестовали сбежавших с места теракта полицейских

Печерский районный суд Киева отправил под арест на два месяца женщину-полицейского, сбежавшую с места теракта в столице Украины 18 апреля, в результате которого не выжили семь человек. Запись трансляции заседания опубликована на YouTube-канале офиса генеральной прокуратуры республики.

В качестве меры пресечения ей был назначен арест до 18 июня с возможностью выйти под залог при внесении суммы в размере 266 тысяч гривен (около $6 тысяч).

До этого аналогичную меру избрали второму полицейскому, сбежавшему с места теракта.

Против обоих возбудили уголовное дело по статье о служебной халатности.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации, в ходе которой преступник был ликвидирован. Украинская генпрокуратура квалифицировала случившееся как теракт. Его не пережили семь человек.

Позднее в сети появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть, как полицейские, услышав выстрелы и крики людей, резко побежали, оставив без защиты гражданских. Позже генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил о возбуждении уголовного дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, в отношении правоохранителей, которые покинули место происшествия во время теракта в Голосеевском районе Киева.

19 апреля президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что кадровые перестановки произойдут по всей вертикали МВД Украины после инцидента со сбежавшими полицейскими во время стрельбы в Киеве.

Ранее Зеленский раскрыл связанные с Россией подробности биографии киевского стрелка.