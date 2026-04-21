Брюссель запретит въезд в ЕС всем российским ветеранам СВО

Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение на саммите в Брюсселе, намеченном на июнь, запретить въезд в ЕС всем российским ветеранам СВО на Украине, рассказала на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, главы МИД во вторник, 21 апреля, провели встречу в Люксембурге, обсудили вопросы международной повестки.

«Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам [конфликта] на Украине», — отметила Каллас.

По ее словам, страны Евросоюза за последние годы обеспечили подготовку 90 тысяч солдат для ВСУ.

Дипломат уточнила, что представители МИД ЕС не смогли согласовать ограничительные меры против Израиля.

Напомним, что глава евродипломатии выступила с идеей о введении запрета на въезд в европейские страны для ветеранов СВО в январе 2025 года. Она признала, что инициативу выдвинула Эстония.

В феврале чиновница заметила, что вместе с Еврокомиссией работает над тем, чтобы сотни тысяч российских военнослужащих после окончания спецоперации не попали в Шенгенскую зону.

В марте к инициативе присоединились ФРГ, Польша, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Румыния. В рамках работы над проектом специалисты этих стран начали составление списков действующих участников спецоперации.

