Премьер Словакии Фицо рассказал, что будет делать в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе визита в Москву на 9 мая планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о советских воинах, освобождавших в том числе и его страну от фашизма.

Об этом он сказал на встрече со студентами.

«Когда несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении страны, вас беспокоит то, что я поеду положить гвоздики? Я не еду на военный парад, как и в прошлом году, но проявить уважение очень важно», — заявил Фицо.

Он указал, что в боях за освобождение Словакии погибли более 60 тысяч советских солдат, и он едет в Москву, чтобы поблагодарить их.

Ранее словацкий премьер уже сообщал о намерении посетить торжества в российской столице, а посол РФ в Словакии подтвердил готовность Москвы принять его 9 мая.